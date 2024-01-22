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İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kıbrıs’a ziyaret

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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapss, Ağrotur Üssündeki İngiliz silahlı kuvvetleri personelini ziyaret etti. Shapss, mevkidaşı Palmas ve Rum lider Hristodulidis ile de bir araya geldi

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İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kıbrıs’a ziyaret
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps geçtiğimiz Cuma akşamı Ağrotur İngiliz Üslerini ziyaret etti.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapss’ın, Ağrotur Üssündeki İngiliz silahlı kuvvetleri personelini ziyaret ettiğini yazdı.
Gazete, Shapss’ın, üsleri ziyareti öncesinde mevkidaşı Vasilis Palmas ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya geldiğini anımsattı.
Gazete haberinde ayrıca Shapss’ın, Kızıldeniz’de dolaşan ve Husi saldırılarının püskürtülmesine müdahil olan İngiliz donanmasına ait “HMS Diamond” destroyerine gittiğini de yazdı.
 
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