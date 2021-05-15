İngiltere'deki Rumlardan Johnson'a 'nüfuz kullanma” çağrısı

İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “İngiltereli Kıbrıslılar Konseyi”, Başbakan Boris Johnson’a mektup göndererek Birleşik Krallık lideri sıfatıyla, “Türk gemilerinin Akdeniz’de artırdığı gerilim ve meydan okumanın durdurulması için nüfuz kullanma” çağrısında bulunduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, konsey adına Doros Partasidis ve Mari Nikolsby tarafından imzalanan ve “Kıbrıs’ın bütün bölgedeki istikrar açısından büyük önemi var” denilen mektup Johnson’a, gelecek ay Cornwell kontluğunda G-7 Zirvesi düzenlenecek olması vesilesiyle gönderildi.

Zirvede “demokrasi ve adaletin hakim olacağına ve katılımcıların, dikkatlerini Kıbrıs sorunundaki gelişmelere de odaklayacaklarına” inanç belirtilen mektupta, Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmî 5+BM konferansında Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının iki devlet çözümünü masaya koymalarına atıf yapıldı.

Johnson’a “garantör ülkelerden birinin lideri olarak temel insan hakları ihlallerinin karşısında olma” çağrısında bulunulan mektupta, Rum yönetiminin, bir AB üyesi olarak, “bedava sağlık hizmeti ve emeklilik sağlayarak, 160 binden fazla kimlik veya pasaport vererek Kıbrıslı Türklerin yanında durduğu” iddia edildi.