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İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs'ta geniş çaplı tatbikat yapacak

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İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğinin gereği olarak İngiliz Kraliyet Donanması’na ait “HMS Albion” amfibi hücum gemisinin ve yaklaşık 1200 personelin Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleşecek geniş çaplı eğitim-tatbikat programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gelecek

İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs'ta geniş çaplı tatbikat yapacak

 İngiliz Kraliyet Donanması’nın, Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleşecek geniş çaplı eğitim-tatbikat programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a geleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğinin gereği olarak İngiliz Kraliyet Donanması’na ait “HMS Albion” amfibi hücum gemisinin ve yaklaşık 1200 personelin, “Nemesis Tatbikatı” da dahil, programdaki tüm faaliyetlere katılacağını yazdı.

Gazete, söz konusu faaliyetler çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta ilk askeri liselerin de açılacağını ve Limasol körfezinde “beceri gösterisi” yapılacağını belirtti.

Habere göre, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bugüne kadarki en büyük misyonun söz konusu olduğunu ve İngiltere ile “Kıbrıs” kuvvetlerinin ilk defa, Güney Kıbrıs topraklarında ortak eğitim göreceğini söyledi.

Gazete, İngiliz Üsleri Komutanı General Rob Thomson’un da, üs personelinin bu kapsamda destekleyici olarak görev alacak olmasından memnun olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Haberde, bugün gerçekleştirileceği belirtilen “Nemesis Tatbikatı”na da “HMS Albion”, “RFA LYME BAY” ve iki “Wildcat” helikopterinin katılacağı; akabinde de başka ortak tatbikatlar yapılacağı ve Ekim sonunda da “beceri gösterisinin” gerçekleşeceği kaydedildi.

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