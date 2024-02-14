“İmkansız görüneni denemek gerek”

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili geçmişte bazı iyimser aşamalar kaydedildiğini ve siyasetin, imkansız görüneni denemek gibi bir görevi olduğunu söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs'a giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafları, çözüm için uzlaşıya varılmasına yönelik hazırlık yapmaları konusunda cesaretlendiren açıklamalarda bulundu.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis ile Steinmeier önce baş başa, ardından da heyetlerinin katılımıyla görüştü. İki liderin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısıyla gazetecilere açıklama yaptıkları belirtildi.Gazete, Steinmeier’in basın toplantısındaki açıklamalarında, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili geçmişte bazı iyimser aşamalar kaydedildiğini ve siyasetin, imkansız görüneni denemek gibi bir görevi olduğunu söylediğini yazdı.Habere göre, Steinmeier, Hristodulidis’e Kıbrıs sorununun çözümünü BM’nin desteğini alarak öncelik haline getirmiş olmasından dolayı memnuniyetini iletirken, gerek Almanya’nın, gerekse diğer AB ülkelerinin BM’nin çabalarını destekleyeceğini kaydetti.Gazete, Steinmeier’in, Almanya’nın BM’ye destek vermek amacıyla Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) ilk defa polis göndereceğini açıkladığını kaydetti.Haberde, Steinmeier’in önceki gün, Hristodulidis ile birlikte Surlariçi, Yeşil Hat ve UNFICYP Komutanlığı’nı ziyaret ettiği ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart ile görüştüğü, ardından da Meclis Başkanı Anita Dimitriu ile bir araya geldiği belirtildi.Habere göre, Steinmeier, dün de Eylence Meydanı’ndaki III. Makarios Lisesi, Köfünye’deki mülteci kabul evi ve Lefkara köyünü ziyaret etti.