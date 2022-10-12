IMF Güney Kıbrıs ekonomisinin notunu yükseltti

IMF’nin geçen yıl Nisan ayında, 2022 yılı için yaptığı ekonomik kalkınma değerlendirmesinde, yüzde 2,1 oranında kalkınma öngördüğünü; ancak bu değerlendirmesini değiştirerek yüzde 3,5’e yükselttiği bildirildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin 2022 yılında yüzde 3,5 oranında kalkınacağı öngörüsünde bulundu.

Alithia gazetesi, IMF’nin geçen yıl Nisan ayında, 2022 yılı için yaptığı ekonomik kalkınma değerlendirmesinde, yüzde 2,1 oranında kalkınma öngördüğünü; ancak bu değerlendirmesini değiştirerek yüzde 3,5’e yükselttiğini yazdı.

Haberde, değerlendirmeye göre, yüzde 8,5 oranında olması beklenen işsizlik oranının yüzde 6,7 olarak öngörüldüğü; 2023 yılında da bu oranın yüzde 6,5’e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Gazete, değerlendirmeye göre, yüzde 5,3 olarak öngörülen enflasyonun ise yüzde 8’e yükseleceğinin açıklandığını belirtti, bu oranın 2023’te de yüzde 3,8 olacağı öngörüsünde bulunulduğunu yazdı.

