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İlkokullarda cep telefonu kullanma yasağı getiriliyor

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İlkokullarda cep telefonu kullanma yasağı getiriliyor
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Güney Kıbrıs’taki ilkokullarda okul saatleri içerisinde cep telefonu kullanma yasağı getirilmesinin tartışıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Meclis Eğitim Komitesi’nde yapılan görüşmelerde, ilkokullarda cep telefonu yasağının önümüzdeki eğitim yılı itibarıyla başlatılmasının hedeflendiğini yazdı.
Haberde, tam gün okullar ile yaz okullarının süresinin uzatılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.
 
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