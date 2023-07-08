“İki devletli çözüm tezinden vazgeçin”

Rum Meclisinde konuşma yapan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox, Türkiye’ye iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi çağrısı yaptı ve Kıbrıs sorunundaki tek kalıcı çözümün iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü olduğunu vurguladı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde her şeye en başından başlamaya gerek olmadığını kaydederek, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden ve tüm bu yıllarda varılan uzlaşılar zemininde devam edilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinin haberine göre, Kox, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı önceki günkü Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Hristodulidis’in AB’nin daha aktif rol oynamasıyla ilgili önerisinden de bahsederek, Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun ve aynı zamanda da Avrupa’nın sorunu olduğunu belirtti.

Habere göre, Kox, Hristodulidis’in çağrısına da destek verdiğini ve AB’nin Kıbrıs’ta BM kararları zemininde yaşayabilir çözüm bulunması için daha fazla şey yapıp yapamayacağını görmek istediğini ifade etti.

Türkiye’ye iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi çağrısında bulunan Kox, Kıbrıs sorunundaki tek kalıcı çözümün iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü olduğunu söyledi.

Habere göre, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise, raportör Piero Fassino’nun raporunun, Türkiye’nin Maraş’taki yasadışı eylemleri ve tahrikleri açısından adil ve nesnel olmasını beklediklerini kaydederek, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

