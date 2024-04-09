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“İki devletli çözüm, çözüm değildir”

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Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Catalano, Türkiye’ye mesaj göndererek, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün çözüm olmayacağına dikkat çekti

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“İki devletli çözüm, çözüm değildir”
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Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet Catalano, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün çözüm olmayacağını söyledi.
Güney'deki Politis gazetesine röportaj veren Catalano, Kıbrıs’taki “bölünmeye” son verecek anahtarın Kıbrıslılar arasında olduğuna inandığını ve adil, kalıcı ve karşılıklı fayda sağlayacak çözümün başarıya ulaşmasının, uzlaşı mantığının kabulüne dayandığını kaydetti.
Habere göre Catalano, Türkiye’ye de mesaj göndererek, ne iki devletli çözümün ne de statükonun çözüm olduğunu belirtti.
Catalano, Fransa’nın Kıbrıs’ta yeniden birleşmeyi sağlayacak federal çözümü desteklediğini ve müzakerelerin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, ön koşullar olmaksızın, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde ve Avrupa Birliği’nin (AB) esaslı desteğiyle yeniden başlaması gerektiğini söyledi.
Adadaki iki toplum arasındaki güvenin geri kazanılmasının gerekliliğine vurgu yapan Catalano, bunun Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin artırılmasıyla sağlanabileceğine işaret etti.
Habere göre Catalano, “Kıbrıslıların” Fransa’nın yardımına ve desteğine de güvenebileceklerini ifade ederek, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın ortağı olduğunu belirtti.
 
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