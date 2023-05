“Hristodulidis’in ‘maytap’ dediği Maraş turizm cazibesi haline geldi”

Kıbrıs Rum medyası, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in 2020’de Kapalı Maraş ilk açıldığında, Dışişleri Bakanı sıfatıyla, bunu “maytap” diye nitelediğini hatırlatan gazete, sadece Ağustos 2020’den Ağustos 2022’ye kadar bölgeyi 618 bin 677 kişinin ziyaret ettiğini, KKTC’nin ve Türkiye’nin son yıllarda KKTC turizmini tanıtmak için İngiltere’de milyonlarca lira harcadığını belirtti

Kıbrıs Rum medyası, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 2020’de ilk açıldığında “maytap” diye nitelediği kapalı Maraş’ın şu anda turizm cazibesi haline geldiğine vurgu yaptı

Haberi “Hristodulidis’in Maytabı Turizm Cazibesi Oldu” başlığıyla birinci sayfasından aktaran Alithia, bölgedeki üç otelin Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından Rum sahiplerinden satın alındığı ve 2025’te işletmeye açılacağı haberinin Güney’e “megatonluk bomba” etkisi yaptığına dikkat çekti.

Haberde İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların ve turizm acentelerinin Alithia’ya hem KKTC’nin İngiltere’de izlediği güçlü tanıtım uygulamalarını hem de Rum yönetiminin uygulamalarını şikayet ettiği kaydedildi.

-“Walking in North Cyprus”

Habere göre KKTC’nin gerek televizyonlarda ve internette, gerekse billboardlarda ve metrolarda “walking in North Cyprus” sloganıyla tanıtım yaptığını belirten İngiltereli Rumlar, Kuzey Kıbrıs’ın reklam için her imkanı kullandığını ve tatil rezervasyonlarını kışta yapan İngilizleri kış döneminde reklam bombardımanına tuttuğunu belirtti.

Güney Kıbrıs'ın şimdiki ve önceki Turizm Müsteşarının son yıllarda yanlış yol izlediğine, Turizm Ofisi’nin siyasileştirilmeden önce izlediğinden çok farklı uygulamalarda bulunduğuna ve eski temaslarını kaybettiğine dikkat çeken İngiltereli Rumlar, “Müsteşarlar İngiltere’ye gidiyor ve İngiliz medyası ile görüşüp basın toplantıları yapmak yerine parti temsilcileriyle görüşerek seçim kampanyası yürütüyor. Ancak Ersin Tatar Londra’yı ziyaret ettiğinde İngiliz gazetecilerle görüşerek reklam yaptı” dedi.

Kapalı Maraş’taki üç otelin Kıbrıslı Türk iş insanına satıldığı haberinin ardından Rum halkının sosyal medyada bölündüğü ve çoğu zaman birbirine küfrettiğini kaydeden gazete Rum halkının kutuplaşmış göründüğünü, bir tarafın Kıbrıs sorunu çözülmediği ve insanların mallarını kullanamadan dünyadan göçtüğü malların satılmasını haklı bulurken öteki tarafın mal satışını vatan sever bulmayarak “işgal ordusuna satılıyor” yorumu yaptığını yazdı.

Gazetenin görüşüne başvurduğu hukukçular ve anayasa uzmanlarının kapalı Maraş’ın açılması konusunda Rum yönetiminin izlediği politikayı eleştirerek “kurtarılabileceklerin kurtarılması” için girişimlerde bulunma çağrısı yaptığı kaydedildi.

Habere göre hukukçular Rum yönetiminden “derhal” şunları yapmasını istedi:

BM Güvenlik Konseyi’ne yeni başvuru. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 5’inci hükümetler arası başvuru. “Ara bölge ihlal edildi” iddiası ile Avrupa Konseyi’nden yaptırım talep edilmesi. Rumların Maraş’taki mal varlığı listesi güncellenerek listenin yenilenmesi.