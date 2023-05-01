Tuzla kalesi Mehmet Salih'e emanet

İktisatbank BTM 2.Ligin Mağusa bölgesi takımlarından Tuzla Spor Kulübü yıldız transferlere devam ediyor.

Mormenekşenin yıldız kalecisi Mehmet Salih Merttuna şampiyonlukta iddialı olan Tuzla'yla anlaştı.

Birçok BTM kulübünün kadrosuna katmak istediği yıldız kaleci tercihini Tuzlaspor'dan yana kullandı.

Sezon başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezon boyunca forma giyemeyen Mehmet Salih Merttuna, şu anda vatani görevini yapıyor.

Yıldız kaleci “Tuzla'nın bu sene iddialı oluşu ve birçok kaliteli transferler yapması beni çok etkiledi. Şampiyonluk yaşamak için buradayım ve çok iddialıyım” dedi.

