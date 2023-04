Hristodulidis’in KKTC şikayeti

Rum lider Hristodulidis, KKTC’nin faaliyetlerinden ötürü memnun olmadıkları birçok şey olduğunu ifade ederek, bu yüzden BM’yle sürekli temasta olduklarını söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta bu hafta kutlanan Paskalya yortusu çerçevesinde, önceki gün Yunan Alayının (ELDİK) Athalassa’daki askeri kampına yaptığı ziyarette, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis, basın mensuplarının, Rum tarafının son açıklamalarına tepki olarak KKTC tarafından yapılan açıklamanın kendisine sorulması üzerine “Kıbrıs sorununun kendileri açısından bir iletişim oyunu olmadığı gibi, sorumluluk yükleme oyunu da olmadığı” yanıtını verdi.

Uluslararası toplum veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, müzakerelerin yeniden başlamasının iki devlet çözümüne ilişkin Türk yaklaşımı tarafından sağlanamadığının düşünülmesinin kendilerini memnun etmediğini de öne süren Hristodulidis, kendilerini ilgilendiren şeyin işin özü olduğunu ve işin özünün de çıkmazın nasıl aşılacağı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa aktif katılımına ilişkin önerisi konusunda spesifik bir şey olup olmadığına dair soruya karşılık ise Hristodulidis, teknokratik aşamada gelişmeler olduğunu ve çalışma arkadaşlarının ya AB üye devletlerinin yabancı liderlerinin çalışma arkadaşları, ya da AB’nin kurumsal organlarının başındaki kişilerle temasta olduğunu ifade etti.

Yapılması gereken bir ön çalışma olduğunu dile getiren Hristodulidis, Brüksel’den döndüğü zaman “şimdi diplomasinin zamanı olduğunu söylediğini” ve şu an bunun gerçekleşmekte olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerden hemen sonra somut eylemlere ve somut gelişmelere dönüşecek bir sonuç ortaya çıkmasını umduğunu da kaydetti.

Türk tarafının, Çetinkaya Taksim Sahası ve BM’yle birlikte düzenlediği bir etkinlikle ilgili olarak kapalı bölge Maraş’taki hareketlerinin kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, bunun Rum Dışişleri Bakanlığının BM’yle birlikte ele aldığı konular olduğuna işaret etti.

Bir gazetecinin, Türk tarafının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın tutumuyla birlikte uygun bir zemin bulduğuna dair eleştirisi üzerine ise Hristodulidis, gerek Kıbrıs, gerek New York, gerekse de başka bir yerdeki BM yetkililerinin, çalıştıkları örgütün kararlarına bağlı olduklarını ifade etti.

Açıklamasında “kamuoyu önünde ne kadar az söylersek o kadar iyi” ifadesini de kullanan Hristodulidis, kendisini ilgilendiren şeyin, attıkları adımlar ve yaptıkları eylemlerin sonuçları olması olduğuna işaret etti.

BM’yle sürekli temasta olduklarını, bazı zorluklar bulunduğunu, öte yandan KKTC’nin faaliyetlerinden ötürü memnun olmadıkları birçok şey olduğunu ifade eden Hristodulidis, bu yüzden BM’yle sürekli temasta olduklarını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise, Hristodulidis’in ELDİK’in Athalassa’daki askeri kampını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin, Kıbrıs sorununun çıkmazdan kurtulması için harcanan çabalardaki aktif ve önde gelen varlığını katalizör olarak addettiğini yazdı.

Hristodulidis açıklamasında “AB’nin, özellikle hedeflerinin çıkmazın aşılmasının olduğu mevcut aşamada, gösterdikleri çabada daha aktif bir şekilde yer almasıyla, karşılıklı kabul edilebilir bir duruma ulaşacakları olguların meydana gelebileceğini” savundu.

“Bugünkü durumla, yasadışı ve kabul edilemez durumla uzlaşmalarının söz konusu olmadığını” da ifade eden Hristodulidis, buna paralel olarak, çabalarının Yunan hükümetiyle her daim koordinasyon içinde ve Güney Kıbrıs’taki yeni hükümet olarak, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması, aynı zamanda vatanın kurtuluşu ve yeniden birleşmesini sağlayacak olguların meydana getirilmesi olduğunu ifade etti.