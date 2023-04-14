“İşgal altındaki Lefkoşa’yı görmek özel bir simgeye sahip”

Ledra Caddesindeki RMMO nöbet kulübesini ziyaret eden Hristodulidis, karşılarında işgal altındaki Lefkoşa’yı görmenin özel bir simgeye sahip olduğu bir bölgede bulunduklarını ifade etti

Paskalya dolayısıyla Ledra Caddesindeki RMMO nöbet kulübesini ziyaret eden ve burada konuşma yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetiminin, AB üye devleti olarak, aynı zamanda jeostratejik öneme sahip bir bölgede, caydırıcı bir etkiye sahip olması gerektiğine işaret etti.Bölgede görev yapan RMMO mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın mecburi askerlik görevi kurumunun var olduğu az sayıda ülkeden biri olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu 14 ayın verimli olmasının önemli olması yanı sıra, bunun yükümlülükleri olduğuna işaret etti.Hristodulidis, RMMO mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada ayrıca “RMMO’ya katıldıkları zaman aldıkları eğitimin ötesinde, bu noktada görev yapmanın ve karşılarında işgal altındaki Lefkoşa’yı görmenin özel bir simgeye sahip olduğu bir bölgede bulunduklarını” da ifade etti.Hristodulidis’e bu ziyaretinde Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile RMMO Komutanı Korgeneral Dimikritos Zervakis’in eşlik ettiğini de yazan gazete, Savunma Bakanı Yorgallas’ın konuşmasında, Ledra Caddesinde bulunan söz konusu nöbet kulübesinin, 1964 yılından bu yana bölgenin ve Lefkoşa’nın tarihi hakkında konuştuğunu söylediğini ekledi.