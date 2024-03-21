banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
1 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
3 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
4 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
20 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
26 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
13 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
22 0
banner1012

“Great Sea Interconnector”  için Güney Kıbrıs’ın verdiği sözleri tutması bekleniyor

banner1020

banner974
“Great Sea Interconnector”  için Güney Kıbrıs’ın verdiği sözleri tutması bekleniyor
banner971
Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE), İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında kabloyla elektrik enerji hattı döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector”  için Güney Kıbrıs’ın verdiği sözleri tutmasını beklediği bildirildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile ADMİE arasındaki iş birliğinin, Rum tarafının projeyle ilgili vermiş olduğu sözleri tutmaması ve net tavır sergilememesi nedeniyle iyi bir başlangıç yapmadığını ve ADMİE’nin birkaç aydır, Güney Kıbrıs’ın ortaklık yapılanmasına girmesini beklediğini yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın ortaklık yapılanmasına girmesindeki gecikmenin hoşnutsuzluk yarattığını belirtirken, ekim ayında yapılan anlaşmada ADMİE’nin projeye girişi için Güney Kıbrıs’ın projenin hissedarı olmasının şart koşulduğunu ve Güney Kıbrıs’ın da birkaç haftadır, projeye yapacağı yatırım öncesinde bir çalışma daha yapılması gerektiğini ifade ederek karşı tarafı beklettiğini kaydetti.
ADMİE’nin, projenin ilerleyebilecek aşamaya geldiğini ve Güney Kıbrıs’tan bir an önce, sorunlarını halletmesini talep ettiğini yazan gazete, alınan kararların kağıt üzerinde kaldığına işaret etti.
-Enerji Bakanı’ndan yoğun temaslar
Gazete, bir diğer haberinde ise, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün, projede koordinasyon sağlanması için tüm taraflarla yoğun temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.
Papanastasiu’nun ADMİE Başkanı Manos Manusakis, Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi temsilcileri ve Enerji Taşıma Sistemi İdaresi (DSMK) yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden gazete, görüşmelerde teknik ve ekonomik konular ile projenin bir an önce gerçekleştirilebilmesi için gerekenlerin ele alındığını belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.