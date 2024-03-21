“Great Sea Interconnector”  için Güney Kıbrıs’ın verdiği sözleri tutması bekleniyor

Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE), İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında kabloyla elektrik enerji hattı döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” için Güney Kıbrıs’ın verdiği sözleri tutmasını beklediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile ADMİE arasındaki iş birliğinin, Rum tarafının projeyle ilgili vermiş olduğu sözleri tutmaması ve net tavır sergilememesi nedeniyle iyi bir başlangıç yapmadığını ve ADMİE’nin birkaç aydır, Güney Kıbrıs’ın ortaklık yapılanmasına girmesini beklediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ortaklık yapılanmasına girmesindeki gecikmenin hoşnutsuzluk yarattığını belirtirken, ekim ayında yapılan anlaşmada ADMİE’nin projeye girişi için Güney Kıbrıs’ın projenin hissedarı olmasının şart koşulduğunu ve Güney Kıbrıs’ın da birkaç haftadır, projeye yapacağı yatırım öncesinde bir çalışma daha yapılması gerektiğini ifade ederek karşı tarafı beklettiğini kaydetti.

ADMİE’nin, projenin ilerleyebilecek aşamaya geldiğini ve Güney Kıbrıs’tan bir an önce, sorunlarını halletmesini talep ettiğini yazan gazete, alınan kararların kağıt üzerinde kaldığına işaret etti.

-Enerji Bakanı’ndan yoğun temaslar

Gazete, bir diğer haberinde ise, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün, projede koordinasyon sağlanması için tüm taraflarla yoğun temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.

Papanastasiu’nun ADMİE Başkanı Manos Manusakis, Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi temsilcileri ve Enerji Taşıma Sistemi İdaresi (DSMK) yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden gazete, görüşmelerde teknik ve ekonomik konular ile projenin bir an önce gerçekleştirilebilmesi için gerekenlerin ele alındığını belirtti.

