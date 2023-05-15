Hristodulidis: Kıbrıs Rum tarafı müzakerelere hazır

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hristodulidis’in “Kıbrıs Rum tarafının hazır olduğunu, zaten müzakere masasında olduğunu Stewart'a ilettiğini söyledi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre, Stewart ile Hristodulidis arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Görüşmede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa etkin şekilde müdahil olması önerisi de ele alındı.

Fileleftheros gazetesi web sitesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Stewart’a “zaten müzakere masasındayız” şeklinde ifade kullandığını belirtti.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hristodulidis’in “Kıbrıs Rum tarafının hazır olduğunu, zaten müzakere masasında olduğunu, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunması için masaya geri dönmesi çağrısı yaptıklarını” Stewart’a ilettiğini söyledi.

Letimbiotis görüşme sırasında Stewart’ın Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar konusunda Hristodulidis’e, Histodulidis’in de Fransa Cumhurbaşkanı ile yaptığı ve Berlin’de yapacağı temaslar konusunda Stewart’a bilgi verdiğini ifade etti.

BM’nin Avrupa Birliği’ni, Kıbrıs sorununun çözüm çabasında önemli bir ortak olarak değerlendirmesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye ve Yunanistan’daki seçimler ışığında bu önerinin en kısa zamanda hayata geçebilmesi, bu değerli zamanın değerlendirilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması için AB üyesi ülkelerin liderleriyle diplomatik çabaları sürdürdüğünü belirtti.

Görüşme sırasında kapalı Maraş bölgesindeki gelişmelerin ele alınıp alınmadığına dair bir soru üzerine Letimbiotis, "Hristodulidis’in görevi devraldığı günden bu yana yaratmaya çalıştığı olumlu havanın, Türkiye tarafından dinamitlenmesi konusunda endişesini ilettiğini" ifade etti.

Her iki taraf arasında temasın başlaması yönünde bazı fikirlerin ortaya konulup konulmadığı şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, görüş alış verişinde bulunulduğunu, Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tatar ile sosyal düzeyde bir görüşme gerçekleştirmesi iradesini yinelediğini, Stewart’ın da bazı düşüncelerinin bulunduğunu söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in kendisinin bu görüşmeye istekli olduğunu ve niyetinin bu olumlu havanın beslenmesi olduğunu da ilettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri tarafından özel temsilci atanması konusunda ise Letimbiotis, özel temsilci atanmasının, yaratmayı istedikleri hareketliliğe katkı sağlayacağına da inandıklarını ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart yarın ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek.