Holguin’in gelişi bekleniyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar’ın, 5-6 Mart tarihlerinde İngiltere’de temaslarda bulunması, ardından Kıbrıs’a gelerek ikinci tur temaslarına başlaması bekleniyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın 10 Mart civarında yeniden Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Holguin'in ziyaretiyle ilgili haberi “İkinci Seyahatinde Daha Net Ortam – Hükümet İçin Önemli Olan Holguin’in Nasıl Devam Edeceği” başlıkları altında verdi.

Gazete, Holguin’in 5-6 Mart tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderek İngiltere Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunması, ardından Kıbrıs’a gelerek ikinci tur temaslarına başlamasının beklendiğini vurguladı.

Holguin’in şu an için her iki tarafta temaslarda bulunarak, görüşleri öğreneceğini ifade eden gazete, bu sürecin uzun sürmesinin beklendiğini de savundu.

Görüşleri kayda geçirme sürecini tamamlamasının ardından Holguin’in süreci nasıl sürdüreceğine dair niyetini ortaya koymasının beklendiğini ifade eden gazete, Rum hükümeti için de asıl önemli unsurun bu aşama olduğunu vurguladı.

Gazete haberinin devamında, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un önceki gün yaptığı açıklamada “Kıbrıs sorununda farklı bir çözümün, farklı bir temelin mümkün olmadığı” iddiasını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Kombos, Japonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından Japonya İmparatoru Naruhito’nun doğum günü sebebiyle yabancı diplomatlar ve BM yetkililerinin de katılımlarıyla yapılan etkinlikteki konuşmasında Kıbrıs sorununa değindi.

“Kıbrıs sorununda alternatif bir çözümün olmadığını, farklı bir çözüm temelinin mümkün olmadığını” iddia eden Kombos, Japonya’nın Kıbrıs sorununa ilişkin izlediği ilkeli tutum sebebiyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.



