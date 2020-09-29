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Hasta bakıcı, komada yatan hastanın kredi kartını çaldı

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Hasta bakıcı, komada yatan hastanın kredi kartını çaldı
Limasol Genel Hastanesinde görev yapan Gürcü asıllı 34 yaşındaki hasta bakıcının, komada yatmakta olan ve 14 Eylül’de hayatını kaybeden kişinin kredi kartını kullanarak, banka hesabındaki paraları çaldığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, olayın; ölen hastanın eşi tarafından polise yapılan şikayet sonrasında ortaya çıktığını yazdı.
Habere göre 34 yaşındaki Gürcü, hastanede, bahse konu hastanın kredi kartıyla birlikte bin 500 Euro çalarken internet üzerinden yaptığı alış veriş neticesinde de iki adet cep telefonu satın aldı.
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