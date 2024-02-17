“Güven inşa etmek çok önemli”

BM Genel Sekreteri Gutteres’in Kişisel Temsilcisi Holguín, kendisine verilen görevi büyük bir heyecan ve kararlılıkla yerine getirmekte olduğunu söyledi ve ekledi: “Gelecek inşa etmenin temel koşulu olarak ciddi biçimde eksik olan güveni inşa etmek çok önemlidir”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in yeni atadığı Kişisel Temsilci María Ángela Holguín adaya ve üç garantör ülkeden ikisine yaptığı ilk ziyaretini değerlendiren bir açıklama yaparak, kendisine verilen görevi büyük bir heyecan ve kararlılıkla yerine getirmekte olduğunu söyledi.

Holguín açıklamasında Genel Sekreterin talimatı ile yaptığı ilk ziyaretin oldukça tatmin edici bir şekilde gerçekleştirdiğini, daha sonra garantör güçlerden ikisinin başkentleri olan Atina ve Ankara'yı ziyaret ettiğini anımsattı. Amacının Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerle ilk teması kurmak ve sivil toplum aktörlerini, eski müzakerecileri, uluslararası toplum temsilcilerini, gençleri, akademisyenleri ve diğer uzmanları dinlemek olduğunu anlatan Holguin, farklı bakış açılarının durumun karmaşıklığına dair anlayışını zenginleştirdiğini ifade etti.

Bir sonraki seyahatine, garantör ülkelerle temasları tamamlamak üzere Mart ayının ilk haftasında Londra'dan başlayacağını ifade eden BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi daha sonra Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk liderlerle tekrar görüşmenin yanı sıra siyasi partilerin liderleri, ticaret odalarının ve ekonomik sektörlerin temsilcileriyle buluşmak üzere Kıbrıs’a yeniden geleceğini ifade etti. ‘Bu ilk aşamada, ortak zemin arayışı, karar vericilerle yapılan görüşmelerde yeni soruların üretilmesine olanak tanıyan dikkatli bir dinleme egzersizini gerektirir. Doğal olarak her çatışmada olduğu gibi kartlar masaya konuluyor. Pek çok kişi tarafından çeşitli müzakere girişimlerinin ardından biriken hayal kırıklığının düzeyi son derece anlaşılabilir bir durumdur; bu nedenle, bir gelecek inşa etmenin temel koşulu olarak ciddi biçimde eksik olan güveni inşa etmek çok önemlidir’ dedi.

Holguin, spekülasyonların önlenmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, bu nedenle medyaya anlayışları ve sabırları için teşekkür ettiğini, ihtiyatlı ve mümkün olan her gelişmeyi medyayla paylaşmaya da söz verdi. Holguin, ayrıca, ‘Bu işi büyük bir heyecan ve kararlılıkla yapıyorum’ ifadelerini kullandı



