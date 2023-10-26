“Guterres’in bana söylediklerini açıklayamam”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel temsilci ataması konusunda önceki gün açıklamalarda bulundular.

Hristodulidis açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in kişisel temsilci ataması konusunda bizzat Genel Sekreteri işaret ederek, Guterres adına açıklamada bulunamayacağını vurguladı.

Guterres’le bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak Guterres’in kendisine söylediklerini açıklayamayacağını belirten Hristodulidis, ancak Guterres’in kendisine söylediği şeylerin “çok belirgin şeyler olduğu” iddiasında bulundu.

Hristodulidis; “temsilci mi yoksa kişisel temsilcinin mi söz konusu olduğu?” şeklindeki bir soruya ise “müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştıracak bir temsilcinin söz konusu olduğu” yanıtını verdi.

Hristodulidis: “İstediğimiz şey budur. BM’nin bunu gerekli görmesi olumlu bir şeydir. Bırakalım da BM Genel Sekreteri açıklamalarını yapsın”, şeklinde konuştu.

