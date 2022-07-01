Gürcistanlı ev hırsızları Güney Lefkoşa'da yakalandı

Rum polisi, Gürcistan’dan gelerek Güney Kıbrıs’ta ev açıp, çaldıkları eşyaları posta yoluyla ülkelerine gönderen bir çeteyi çökertti.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’da son dönemde artan ev açma ve hırsızlık olayları üzerine Rum polisinin operasyon düzenlediği ve Gürcistan uyruklu üç şahsı tutukladığını yazdı.

Şahıslar ülkelerinden hırsızlık yapma amacıyla geldikleri ve çaldıkları değerli eşyaları kargo yoluyla Yunanistan üzerinden ülkelerine göndermekte olduklarının tespit edildiğini aktaran gazete, çetenin gönderdiği kargo paketlerinin Yunanistan’da bir kargo şirketi ofisinde tespit edildiklerini ve paketlerin Güney Kıbrıs’a idaresi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

- Çalınan av tüfekleri bulundu

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum polisinin aldığı bir ihbarı değerlendirerek, çeşitli tarihlerde iki evden çalınan iki adet av tüfeğini açık arazide bulduğunu yazdı.

Habere göre Rum polisi, Baf bölgesinde bir arazide yaptığı arama sonucunda, iki adet çalıntı av tüfeğini otlar arasında gizlenmiş olarak buldu.

Rum polisinin araştırmasını sürdürdüğü de ifade edildi.

