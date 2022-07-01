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Girne, Ertan abisine ağlıyor

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Girne, Ertan abisine ağlıyor
Girne bilinen ve sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Laptalı olan ve Girne’de yaşamını sürdüren Bittacı Fırını sahibi Ertan Bittacı’nın ani vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.
Yaşadığı kalp sorunu nedeniyle bir süre önce açık kalp ameliyatı geçiren Ertan Bittacı hayata tutunamadı.
 
 
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