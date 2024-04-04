Güneyin enflasyon rakamları düştü

Güney Kıbrıs’ta geçen yıl mart ayında 6.1 olan yıllık enflasyonun, bu yıl yüzde 1.6’ya düştüğü belirtildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon, yüzde 6.1 olan Mart 2023’e kıyasla Mart 2024’te yüzde 1.6’ya düştü.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyonun şubat ayında ise yüzde 2.1 şeklinde olduğunu belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki Mart ayındaki enflasyon rakamlarının, AB ortalamasının da altında bulunuyor.

