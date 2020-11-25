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Covid hastası bebek taburcu oldu

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Kovid-19 teşhisi konulan 10 aylık bebek, önceki gün taburcu edildi

Covid hastası bebek taburcu oldu


Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Makarios Hastanesine, geçen Cumartesi günü getirilen ve Kovid-19 teşhisi konulan 10 aylık bebeğin önceki gün taburcu edilmesine karar verildiğini yazdı.
Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Avraamİlias konu hakkında yaptığı açıklamada bebeğin sağlık durumunun mükemmel olduğunu söyledi. 
İlias, tedavi altındaki bir aylık bebeğin de sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ileriki günlerde onun da taburcu olmasının beklendiğini ifade etti. 
İlias, Makarios Hastanesi’nde bugüne kadar, en küçüğü 17 günlük olmak üzere, 12 çocuk veya bebeğin tedavi gördüğünü belirtti. 


 
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