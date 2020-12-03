Güneyde yeni rekor pozitif vaka sayısı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 9 bin 923 test sonucunda 348 yeni covid-19 vakası tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerden biri Lefkoşa Genel Hastanesinde tedavi gören 87 yaşındaki kadın altta yatan hastalıkları olduğu bildirilirken, diğeri ise Limasol'daki Ekali Rehabilitasyon Merkezi'nden nakledildikten sonra Gazimağusa Genel Hastanesi'nde tedavi altına alınan 87 yaşındaki ciddi tıbbi geçmişi olan bir erkek olduğu kaydedildi

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 697 numuneden 75 vaka tespit edildi.

Özel girişim yoluyla alınan 1.378 örnekten 85 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 328 örnekten 29 vaka belirlendi.

Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 122 numuneden 60 vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 11 bin 523 oldu.Bugün tespit edilen 249 vakanın dağılımı ise şöyle: