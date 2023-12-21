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Güneyde uyuşturucuya tutuklama

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Baf’ta Rum polisinin yaptığı operasyon sonucunda 2 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

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Güneyde uyuşturucuya tutuklama
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Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin önceki gün Baf’ta uyuşturucu madde alışverişi yapmaya çalışırken tespit ettiği şahsılardan 23 yaşında olanın yakalandığını, diğer şahsın ise arandığını yazdı.
Gazete, polisin aramaları sonrasında 2 kilodan biraz fazla hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdiğini aktardı.
Haravgi gazetesi ise, Limasol’da yapılan bir operasyonda, 22 yaşındaki bir şahsın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından tutuklandığını yazdı.
Habere göre, şahsın üzerine yaklaşık 72 gram hintkeneviri, 5 gram kokain, hassas terazi ve bir miktar para çıkarken, evinde yapılan aramada da 326 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.
 
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