Güney’de turizmden 11 ayda 2,4 milyar Euro gelir

Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım 2022 döneminde turizmden elde ettiği gelir 2,4 milyar Euro oldu

Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım döneminde turizmden elde ettiği gelirin 2,4 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre, Rum İstatistik Dairesi verileri 2022’nin Ocak –Kasım döneminde elde edilen turizm gelirinin 2 milyar 381 milyon 600 bin Euro olduğu tahmin ediliyor. Geçen yılın (2021) aynı döneminde turizmden elde edilen gelir 1 milyar 459 milyon 600 bin, 2020’de ise 382 milyon 900 bin Euro idi.

Turizmde rekor gelir elde edilen 2019’da ise sözü edilen 11 aylık dönem içerisinde elde edilen gelir 2 milyar 628 milyon 400 bin Euro’ydu.

İstatistik Dairesi’nin önceki gün yayımlanan verileri, Kasım 2022’de turizm gelirlerinin 2021’e (104 milyon 200 bin Euro) göre yüzde 7,5 düşerek 96 milyon 400 bin Euro olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre sözü edilen ay içerisinde ülkeye gelişler 142 bin 857, gelen turistlerin ortalama konaklama süresi 9 gün ve kişi başına harcamaları ortalama 643 Euro.

