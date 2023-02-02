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Güney’de kask takmayan bisiklet sürücülerine 50 Euro ceza

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Bisiklet sürücülerine kask zorunluluğu getiren Güney Kıbrıs'ta, kask takmayanlara 50 euro (1023 TL) ceza kesilecek

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Güney’de kask takmayan bisiklet sürücülerine 50 Euro ceza
Güney Kıbrıs’ta, bisiklet sürenlere ve bisiklette yolcu olanlara kask kullanma zorunluğu getiren yeni yasanın dün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, ilgili yasa önerisinin Milletvekili Hrisi Pantelidis’in önerisinin ardından oylandığını anımsatırken yasanın yürürlüğe girmesine kadar uyum için birkaç aylık bir sürenin tanındığını yazdı.
Habere göre yasa gereği bisikletçilerin, “CYS EN 1078:2012+A1” standardına uyması gereken belirli bir koruyucu kask takma zorunluluğu bulunuyor.
Kask takmama cezası ise 50 Euro olarak belirlendi.
 
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