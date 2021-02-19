Güney’de kapılar yarı açılıyor

Korona virüste meydana gelen mutasyonların yarattığı korku, Güney’de bazı açılım kararlarının Nisan’a ertelenmesine sebep oldu. Güney Kıbrıs’ta uçuşların Mart ayında başlaması planı tam uygulanmayacak

Güney Kıbrıs’ın, Aralık ayında “1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı uçuşların başlaması” yönünde aldığı kararın tam olarak uygulanmayacağı, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu üçüncü ülkelerden gelen kişilerin zorunlu karantinaya girmesi uygulamasına devam edileceği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Kapılar Nihayet Yarım Açılıyor” başlığı altında verdiği haberinde, önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu’nun, Aralık ayında aldığı ve 1 Mart tarihinde uçuşların başlamasını öngören kararını tam olarak uygulamayı 1 Nisan tarihine ertelediğini yazdı.

Haberde, Korona virüsünde meydana gelen mutasyonların yarattığı korkunun, bazı açılım kararlarının Nisan’a ertelenmesine sebep olduğu belirtilirken, AB ve Eurozone üyesi (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) ülkeler ile İsviçre için herhangi bir değişikliğe gidilmediği, 1 Mart tarihinden itibaren Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) kararlarının izleneceği ifade edildi.

Gazete, AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin değerlendirmelerinin Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını ve bu ülkelerin “yeşil, turuncu, kırmızı, gri” şeklinde kategorize edileceklerini belirtirken, Mart ayı boyunca hangi kategoride olursa olsun, Güney Kıbrıs’a gidecek yolcuların zorunlu PCR testinden geçirilecekleri de vurguladı.



