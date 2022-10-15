Güneyde “hellim uçtu domates yandı”

Güney Kıbrıs'ta Tüketiciyi Koruma Dairesi Fiyat Gözlem şubesi tarafından 14 Eylül-12 Ekim döneminde yapılan araştırmada temel tüketim ürünlerinin fiyatlarında yüzde 21’e varan artış kaydedildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 65,5 ile sera salatalığı ve yüzde 23,6 ile domateste gerçekleşti. Peynir ürünlerinde yüzde 21,4, dondurulmuş gıdada yüzde 10,8 kahve ve makarnada yüzde 9’un üzerinde fiyat artışı gerçekleşti.

Alithia haberi “hellim uçtu domates yandı” başlığıyla aktardı.

