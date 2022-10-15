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Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar! Ölüme neden olabilir!

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Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar! Ölüme neden olabilir!

Journal of the American College of Cardiology” dergisinde 12.10.2022 tarihinde yayınlanan “Cardiovascular Drug Interactions With Nirmatrelvir/Ritonavir in Patients With COVID-19” isimli makalede Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara bir ihtar geldi. Nirmatrelvir/Ritonavir, Covid tedavisinde faydalı bir ilaç ama hastaların kullandığı başka ilaçlarla ilişkiye geçebildiği için ölümlere neden olabiliyor.

Bu Covid ilacının kullanılabilmesi için hastaların kullandığı ilaçların bilinmesi ve gerekirse değiştirilmesi gerekebilir.

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