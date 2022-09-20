Güneyde hellim konusu gündemden düşmüyor

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla yalnızca Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün standartlarına uygun hellimlerin satılmaya başlanırken, yurt dışında Menşe İsmi Korumalı ürün olmayan hellimler satılmaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla yalnızca Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün standartlarına uygun hellimlerin satılmaya başlamasıyla birlikte, yurt dışında “halloumi” ismiyle satılan hellimler gündem konusu oldu.

Alithia gazetesi “Yurt Dışında Sadece Menşe İsmi Korumalı Hellim Bulmuyorsunuz” başlıklı haberinde, yurt içi piyasada standartlara uygun hellimlerin satışı yapılırken, yurt dışında hâlâ, standart dışı hellimlerin “Halloumi” ismiyle satılmasına devam edildiğini yazdı.

Gazete, Hollanda piyasasında “Patria Halloumi” ismiyle satılan hellimler bulunduğunu ve bu hellimlerin, Danimarka’da faaliyet gösteren, “Nordex Food” şirketler grubu bünyesindeki Türk menşeli “Süt Diyarı” adlı firma tarafından üretildiğini kaydetti.

Haberde, AB tarafından tescil edilmiş Kıbrıs geleneksel ürünü olan hellimin, yabancı piyasalarda yasal münhasırlığı bulunmadığına dikkat çekilirken, bu konuda şikayet olması halinde Hukuk Dairesi’nin haberdar edileceği belirtildi.

Gazete, yapılacak incelemede yasa dışı bir durum söz konusu olması halinde ise, şirkete yazılı olarak tüzüğe uyma bildirimi yapılacağını; buna uyulmadığı takdirde ise mahkemeye başvurma yolunun açılacağını yazdı.

