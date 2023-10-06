Güney’de de taze sebze ve et “el yakıyor”

Güney Kıbrıs’ta et ve taze sebze fiyatlarının “el yaktığı” bildirildi.

Fileleftheros, patates hariç taze sebze fiyatlarının Eylül 2023’te Eylül 2022’ye göre yüzde 45,8 küçükbaş hayvan etinin ise yüzde 29 zamlandığını yazdı.

Gazeteye göre göre İstatistik Dairesi dünkü açıklamasında, tüketici fiyatları endeksini yüzde 4 (Eurostat yüzde 4,2), gıda enflasyonunu da (yıllık) yüzde 9,5 olarak açıkladı.

