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Güney’de akaryakıta indirim

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Güney Kıbrıs’ta Euro Dizel ve Dizel yakıta KDV indirimi yapıldı

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Güney’de akaryakıta indirim
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Güney Kıbrıs Meclisi önceki günkü Genel Kurul toplantısında ivedi olarak görüştüğü akaryakıtta Katma Değer Vergisi’nin (KDV) azaltılması yasasını oybirliği ile onayladı.
Alithia’nın haberine göre dünden itibaren uygulamaya giren yeni düzenleme ile, Euro Dizel yakıtın litre fiyatına 3 Mart 2024’e kadar 8,32 sent indirim yapıldı. Dizel yakıtın litre fiyatında ise 31 Mart 2024’e kadar 6,39 sent indirime gidildi.
Gazeteye göre DİSİ Milletvekili Onifrios Kullas bunun,  Hristodulidis hükümetinin yeni önlemi olmadığını sadece Avrupa Komisyonu’nun yılsonuna kadar yapılmasına müsaade ettiği bir uygulama olduğunu söyledi.
Vatandaşlara enerji maliyeti, özellikle de elektrik için verilmekte olan destek önleminin yaz döneminde kaldırılmasının büyük bir hata olduğu görüşünü belirten Kullas, bu icraatın fiyatların kısmen güncellenmesine, enflasyonun alevlenmesine ve ürünlerde KDV indiriminin işe yaramamasına neden olduğunu vurguladı.
Haravgi, yaz aylarında enerji maliyeti için verilmekte olan destek önleminin kaldırılmasından sonra ortalama benzin fiyatının litre başına 17,1 sent artarak 1,379 Euro’ya, Euro Dizel’in litre fiyatının 32,9 sent artarak 1,380 Euro’ya çıktığını hatırlattı.
 
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