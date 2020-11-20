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Güneyde 274 yeni vaka

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Güneyde 274 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 5 bin 22 test sonucunda 274 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken 2 de can kaybının yaşandığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 43’E YÜKSELDİ, TOPLAM VAKA 8 BİNİ AŞTI

74 ve 70 yaşındaki sağlık sorunları bulunan 2 erkek hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 43’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 8 bin 253’e çıktı.
12.077 laboratuvar testinden 5.022 laboratuvar tanısı moleküler yöntem (PCR) ile gerçekleştirilmiş, 274 yeni COVID-19 hastalığı vakası aşağıdaki gibi sonuçlandı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 659 numuneden 51 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.317 numuneden 65 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 400 numuneden 21 vaka tespit edildi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 126 numuneden 38 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 980 numuneden 7 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 394 numuneden 6 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa İlçesinden alınan 525 numuneden 2 vaka belirlendi.
  • Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 132 örnekten 21 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 126 numuneden 11 vaka belirlendi.
  • Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından yapılan örnekleme kapsamında alınan 1 örnek virüs için pozitiftir.
  • 51 vaka, önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile pozitif tespit edilen ve PCR yöntemi ile doğrulanan vakalardır. PCR ile doğrulanan pozitif hızlı antijen saptama testleri, aşağıdaki toplam vaka sayısına dahildir.
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