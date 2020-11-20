Güneyde 274 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 5 bin 22 test sonucunda 274 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken 2 de can kaybının yaşandığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 43’E YÜKSELDİ, TOPLAM VAKA 8 BİNİ AŞTI

74 ve 70 yaşındaki sağlık sorunları bulunan 2 erkek hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 43’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 8 bin 253’e çıktı.

12.077 laboratuvar testinden 5.022 laboratuvar tanısı moleküler yöntem (PCR) ile gerçekleştirilmiş, 274 yeni COVID-19 hastalığı vakası aşağıdaki gibi sonuçlandı: