Ersun Yanal'dan 3,5 yıllık imza

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törenle 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni takımı ile hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bu markanın sürdürülebilir bir standartta yarışma içeresinde olması gerekir. Antalyaspor’un kalıcı bir şekilde her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa kupalarını zorlaması ve örnek kulüp yapısıyla birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olması hedefimiz" dedi.

Antalyaspor’un yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya Stadyumu’nda düzenlenen törenle 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Ersun Yanal ve ekibiyle 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Uzun dönemli hedeflerinin olduğunu dile getiren Öztürk, "Hocamız Türkiye’de önemli başarılara imza atmış hem önemli kulüplerde bunu yapmış Anadolu kulüplerinde de ciddi başarılar yakalamıştır. Anadolu kulüplerinde oynattığı genç oyuncular, özellikle takımları Avrupa’da oynatması, şampiyonluklarla daha büyük çaptaki kulüplerle yaşadığı şampiyonluklarla eşdeğer bir başarı olabilir. Hocamızın heyecanı ile birlikte hedeflerimizin benzer olmasından dolayı çok güzel bir frekans uyuşmamız oldu. Biz hocamıza söylemiştik. Bizim planımız net. Genç oyuncuları mümkün olduğunca Türk oyuncular ağırlıklı olmak üzere genç oyuncuları kazandırmak ve bunu sportif başarıyla beraber yapabilmek" diye konuştu

"Uzun dönemli hedefler"

Sportif başarının da uzun süre devam etmesini isteyen Öztürk, "Bir sene Avrupa’ya giden ondan sonraki sene düşmemeye oynayan bir kulüp olmak istemiyoruz. Bir başarı yaşayacaksak devamının gelmesini istiyoruz. Kulübün yapılanma içerisinde olduğunu söyledik. Kulübümüzde futbol takımımızda oyuncuların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Bu sezona baktığımızda takımın 30 kişilik kadronun yarısından fazlası 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Biz bunu seneler geçtikçe artırmak istiyoruz. Bunu da sistematik halde artık başarıyla entegre edilmiş bir şekilde kulüp yapısına, planlarına vizyonuna sokabilmek istiyoruz. Baktığımızda başarıya aç bir kulübüz. Avrupa’ya çok fazla gidemedik. Camiamızın da istediği bir şey. Biz bu planlamayı uzun dönemli düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

