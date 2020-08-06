Güney turuncu alarm verdi

Güney Kıbrıs aşırı yüksek hava sıcaklığı olması beklendiği için turuncu alarm verdi.
Rum Meteoroloji Dairesi yayınladığı bildiriyle iç kesimlerde yarın (Cuma) hava sıcaklığının 43 derecey ulaşacağını, dağlık kesimlerde ise 34 derece olacağını duyurdu.
Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle turuncu alarm veren Meteoroloji Dairesi, sağlık sorunu olan, yaşlılar ve çocukların mecbur kalmadıkça güneşte kalmaması uyarısında bulundu.
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