Güney Lefkoşa'ya uçak pistli, spor kompleksli otel

Güney Kıbrıs’a 200 yataklı otele ve uçak pistine sahip spor kompleksi yapılması öngörülen bir projenin Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Lefkoşa bölgesinde 200 yataklı bir otele ve küçük uçakların iniş kalkış yapabilecekleri bir piste sahip olacak “Yüksek Performans Spor Merkezi” yapılmasına onay verdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, “TP Mediterranean Adventures Ltd” şirketi tarafından yabancı yatırımcılarla bilirlikte 40 milyon Euro’luk yatırımla yapılması planlanan kompleks “Malunda” köyüne bağlı “Ayios Yoannis” köyün yakınlarında kurulacak.

Kompleksin, 334 bin 432 metrekarelik bir alana kurulacağını ve 940 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe sahip bir de uçak pisti barındıracağını aktaran gazete, ayrıca yapay su kayağı tesisi, futbol sahaları gibi birçok spor aktivitesinin yapımına imkan sağlayacağı vurgulandı.