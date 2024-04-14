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Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden savaş uçaklarının kalktığı iddia edildi

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Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden savaş uçaklarının kalktığı iddia edildi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesindeki İngiliz egemen üslerinden, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bazı savaş ve tanker uçaklarının, İran-İsrail gerilimi üzerine kalkış yaptığı ileri sürüldü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, GKRY'nin Limasol kenti yakınlarında "egemen üs" statüsünde bulunan Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden RAF'a ait savaş ve tanker uçakları kalkış yaptı.
Yerel kaynaklar, GKRY'nin Larnaka kentine yakın bölgede bulunan İngiliz üssü Dikelya'dan da uçak sesleri geldiğini öne sürdü.
Konuyla ilgili olarak üslerin komutanlığından henüz açıklama yapılmadı.
 

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Etiketler; #İngiliz Üsleri
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