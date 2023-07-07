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Güney Kıbrıs’ta pahalılık giderek artıyor

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Güney Kıbrıs’ta pahalılık giderek artıyor
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Güney Kıbrıs’ta pahalılığın, enflasyondaki düşüşe rağmen arttığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine göre bu yılın Haziran ayında enflasyonun yüzde 1,9 olarak açıklandığını; bu oranın Mayıs ayında yüzde 3, geçen yılın Haziran ayında da yüzde 9,6 olduğunu yazdı.
Gazete, enflasyondaki düşüşün fiyatlara yansımadığını ve bu yılın Haziran ayında, geçen yıla kıyasla gıda fiyatlarında yüzde 9,9 oranında artış kaydedildiğini belirtti.
Haberde, 2021 yılından bu yana gıda fiyatlarında neredeyse yüzde 19 oranında artış meydana geldiği ifade edildi.
Gazete, 2021 yılının Temmuz ayından bu yana, fiyatı en çok artan gıdanın ise yüzde 33 ile kuzu eti olduğunu yazdı.
 
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