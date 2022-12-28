Güney Kıbrıs’ta güneş paneli için 31 bin başvuru

Güney Kıbrıs’ta bu yıl, güneş paneli için yaklaşık 31 bin yeni başvuru yapıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, 2020 yılına kıyasla bu yıl, yüzde 600 daha fazla başvuru yapıldığını ve başvuruların yarısının Güney Lefkoşa ile buraya bağlı köylerden yapıldığını yazdı.

Haberde, Elektrik Kurumu personelinin yoğun talebe yanıt verebilmek için ekstra mesai yaptığı ifade edildi.

