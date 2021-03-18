Güney Kıbrıs’ta gençlerin %8,3’ü sosyal medya bağımlısı

Gençlerin sosyal medya ve İnternet’e bağımlılığıyla ilgili bir araştırma, Güney Kıbrıs’ta gençlerin %8,3’ünün sosyal medyaya bağımlılık semptomlarıyla karşı karşıya olduğu, katılımcıların %24’ünün yanıtlarının genellikle İnternet kullanımının sorun olacak kadar fazla olduğunu iddiasında bulunduğu belirtildi

Aralarında 465 ortaokul öğrencisiyle 594 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 15-35 yaş arası 1.059 gençle Eylül 2020’de Alexander Araştırma Merkezi’nce yürütülen Kıbrıs Uluslararası Bağımlılık Otoritesi, Kıbrıs Gençlik Kuruluşu ve Hellenic Bank tarafından finanse edilen araştırmanın bulguları, çarşamba günü Meclis Eğitim Komitesi’ne sunuldu.

Sosyal medya ve İnternet bağımlılığı sorununun, Kıbrıs’ta kamu sağlığı için bir tehlike oluşturduğu belirtildi.

Komite toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Alexander Araştırma Merkezi Müdürü Costas Christodoulides, gençler ve yetişkinler arasında, sosyal medya ve İnternet’in yurtdışında araştırma konusu olduğunu, olumlu etkisi ve modern teknolojinin kullanımından ayrı olarak araştırmacıların bu ilişkinin bir karanlık yönünü de incelediklerini söyledi.

Christodoulides şöyle konuştu:

"1.059 genç, ortaokul öğrencisi ve üniversitesi öğrencisini kapsayan bizim araştırmamız, devletin dikkate alması gereken önemli bir oranda bir bağımlılık sorunuyla karşı karşıya olunduğunu ortaya koydu.”

"Gençlerin %8,3’ü sosyal medya ve gençlerin %24’ü genel olarak İnternet’i sorun yaratacak kadar fazla kullanıyorlar, yani İnternet’e ve içeriğinde bağımlılıkları bulunuyor.”

“Sosyal medya ve İnternet’e bağımlılık sorunu, Kıbrıs’ta kamu sağlığı için bir tehlikedir. Devlet olumlu girişimler yaparak okulda ve çalışma alanlarında gençlere yoğunlaşabilir.”

“Gençlerin kendilerinin katılımıyla farkındalık programları yapılabilir. Biz teknolojinin pasif kullanıcısı olmaktan aktif kullanıcısı durumuna geçebiliriz.”

Araştırmaya katılanların %17’sinin sosyal medyanın geniş kullanımından dolayı okuldaki veya üniversitedeki çalışmalarında sorunlarla karşılaştıklarını söylediklerini anlatan Christodoulides, bağımlılıkla ilgili olarak bir zaman etkeninden söz etti; “Araştırmamız, katılanların %30’unun İnternet’te günde 4-8 saat geçirdiklerini gösterdi. %9’u her gün 8-24 saati sosyal medyada geçirdikleri yanıtını verdiklerini belirtti.

Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Kyriakos Hadjiyianni de, araştırmanın sonucundan endişe duyduğunu ifade etti ve tedbir alınmazsa bunun hem birey, hem aile hem de tümden toplum üzerinde olumsuz etki yaratacağını kaydetti.

