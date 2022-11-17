Güney Kıbrıs’ın Schengen’e katılım süreci devam ediyor

AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson’un düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne katılımlarına onay verildiğini açıkladığını, Rum Haber Ajansı muhabirinin Güney Kıbrıs’ın katılımına ilişkin sorusuna ise “devam etmekte olan bir süreç” yanıtını verdiği bildirildi

AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson’un Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın “Schengen Bölgesi’ne” dahil olmalarının onaylandığını belirtirken, Güney Kıbrıs’ın üyeliğinin ise “devam eden bir süreç olduğu” vurgusunu yaptı.

Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson’un düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne katılımlarına onay verildiğini açıkladığını, Rum Haber Ajansı muhabirinin Güney Kıbrıs’ın katılımına ilişkin sorusuna ise “devam etmekte olan bir süreç” yanıtını verdiğini yazdı.

Johansson, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımı konusunun 2023 yılında değerlendirileceğini belirtirken “Kıbrıs’taki Schengen bilgilendirme sistemi çok yakında hizmete girecek ve bu süreç, Schengen için 2023 yılındaki özel bir değerlendirmeyle onaylanacak” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın sınırların korunması konusunda büyük bir baskı altında olduğunu ve düzensiz göçmen gelişi konusunda büyük sorunlar yaşayan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Johansson, bu konuda Güney Kıbrıs’a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Habere göre Johannson, “Yeşil Hat aracılığıyla fazla sayılarda (Güney Kıbrıs’a) varan uluslardan birinin Pakistanlılar olduğunu” belirterek, Komisyonun desteğine örnek olarak kendisinin dün Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaretten dönmüş olmasını gösterdi.

Johannson, Pakistan’la yakın ilişkiler ve işbirliği çerçevesinde Güney Kıbrıs’a bu konuda yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

