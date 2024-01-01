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Güney Kıbrıs yeni yıla ölümlü kazayla başladı

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Güney Kıbrıs yeni yıla ölümlü kazayla başladı
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Güney Kıbrıs’ta yeni yılın ilk saatlerinde aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği ölümlü bir trafik kazası meydana geldiği haber verildi.
Rum haber kaynakları trafik kazası sonucunda büyükanne, büyükbaba ve iki torunlarının hayatını kaybettiğini duyururken, kazanın gece yarısından yarım saat sonra Limasol-Platres yolunda meydana geldiği ifade edildi.
Kaza sonucunda arabayı kullanan 27 yaşındaki Vathula Georgiyu, kardeşi 17 yaşındaki Nikolas Georgiyu, dedeleri 73 yaşındaki Nikolas Zarvu ve 74 yaşındaki büyükanneleri Evanthia Georgiyu hayatını kaybederken, kazanın 47 yaşındaki bir şahsın kullandığı çift kabin aracın 27 yaşındaki Vathula Georgiyu’nun kullandığı araçla çarpışması sonucunda meydana geldiği kaydedildi.
Haberde Rum polisinin kazanın nasıl meydana geldiğine dair araştırmasını sürdürdüğü belirtildi.
 
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