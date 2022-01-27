Güney Kıbrıs uçaksavar sistemlerini güçlendiriyor

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin “güvenilir bilgilerine” dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerinin güçlendirilmesinin bakanlığın gündeminin üst sıralarında bulunduğunu ve mümkün olan en kısa zamanda bir sonuca bağlanması için, bunun bakanlığın ilk öncelikleri arasında olduğunu belirtti

Rum Savunma Bakanlığının, Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO), Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerini güçlendirecek sistemler tedarik edilmesi için, çeşitli ülkeler tarafından sunulan önerileri derinlemesine incelemeyi tamamladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın Uçaksavar Sistemleri Güçlendiriliyor” başlığıyla yer verdiği ve Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin “güvenilir bilgilerine” dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerinin güçlendirilmesinin bakanlığın gündeminin üst sıralarında bulunduğunu ve mümkün olan en kısa zamanda bir sonuca bağlanması için, bunun bakanlığın ilk öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, aday sistemlerin değerlendirilmesinin başladığını ve Rum Savunma Bakanlığının bahse konu sistemin satın alınmasına ilişkin nihai karar konusunda son aşamada bulunduğunu kaydetti.

Bahse konu sistemin, sahip olduğu menzille ve RMMO’nun mevcut silah sistemleriyle bağlantılı olarak “adanın tümünü kapsayacağını” iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerinin güçlendirilmesinin, RMMO’nun ihtiyaçları için, Güney Kıbrıs’ın ulusal hava sahasındaki herhangi bir tehditle başa çıkabilecek bir füze savunma sistemi edinilmesi aracılığıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Aynı bilgilere dayanarak, RMMO’nun sahip oluğu mevcut “Mi-35” Rus helikopterlerinin değiştirilmesi amacıyla, Avrupa ülkelerinden birden fazla role sahip askeri helikopterler satın alınması için sunulan tekliflerin de değerlendirme aşamasında bulunduğunu yazan gazete, RMMO’nun aradığı helikopter tipinin, gündüz ve gece uçuşu yapma, bir miktar asker taşıma, arama-kurtarma yapma aynı zamanda füze atma olanağına sahip olduğunu belirtti.

Buna paralel olarak, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, ilgili satın alma sözleşmelerinin Güney Kıbrıs ile Paris arasında Fransa’da imzalanmasının ardından “Exocet Block 3” isimli yeni nesil Fransız uçaksavar füzelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde Rum tarafına gelmesine ilişkin prosedürlerin de başlatıldığını yazan gazete, yeni nesil Exocet’lerin, RMMO’nun sahip olduğu “Exocet Block 2” isimli uçaksavar füzelerinin iki katı menziline sahip olduklarına işaret etti.

Aynı bilgilere dayanarak, Limasol ve Larnaka limanlarının askeri amaçlar için geliştirilmesine dair prosedürlerin de ilerlediğini yazan gazete, “Mari” (Tatlısu)’da bulunan deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesine dair çalışmanın da neredeyse tamamlandığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulacağını kaydetti.

Rum Savunma Bakanlığının Limasol ve Larnaka limanlarıyla ilgili hedeflerinin, yalnızca savaş gemilerinin demirlemesi için yabancı yatırımcılar tarafından RMMO’ya limanların bir kısmının devredilmesi olduğunu kaydeden gazete, ilk aşamada askeri amaçlar için Limasol limanının düzeyinin yükseltileceğini, akabinde de bunu Larnaka limanının izleyeceğini belirtti.

Gazete, bununla hedeflenen şeyin, Rum Yönetiminin, adayı ziyaret eden dost ülkelerin savaş gemilerine limanlara yanaşma ve mürettebata yerinde hizmet sağlayabilmesiyle alakalı olduğuna da işaret etti.

“Mari” (Tatlısu)’daki deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesindeki hedefin ise, daha büyük savaş gemilerinin demirlemesine imkan sağlanması olduğunu yazan gazete, bunun ise Rum Yönetiminin jeostratejik rolüne ve enerji programına hizmet ederek savunma diplomasisini güçlendireceğini, aynı zamanda bakım, ikmal ve mürettebatın dinlenmesi için bölgeye dost ülkelerden daha çok savaş gemisi çekeceğini ekledi.