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Güney Kıbrıs'taki barajlardaki doluluk oranı endişe verici

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Güney Kıbrıs'taki barajlardaki doluluk oranı endişe verici
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Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranlarının yüzde 45.7'ye düştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs genelindeki barajların büyük çoğunluğunun kapasitelerinin yarısının çok altında kalarak endişe verici olduğunu yazdı.
Geçen yıl az yağmur yağması, bu yıl da kış mevsiminin ilk iki ayında süren kuraklık nedeniyle geçen yıl  yüzde 67.2 olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 45.7’ye düştüğünü yazan gazete, Argaka barajındaki doluluk oranının geçen yıl yüzde 43.1, bu yıl ise 19.9 olduğuna dikkati çekti.
Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan Kuri barajının, 115 milyon küp olan kapasitesinin 45.1 milyon küpe düştüğünü, bir diğer deyişle yüzde 39.3 azaldığını belirten gazete, Kuri barajında geçen yılki doluluk oranının ise yüzde 62.4 olduğunu yazdı.
Habere göre “Polemidya” (Binatlı) barajının doluluk oranı yüzde 49.8’den yüzde 39.6’ya düşerken en yüksek doluluk oranı ise yüzde 100 ile sadece Kalopanayiotis barajında görüldü. Bunu ise yüzde 81.9 doluluk oranıyla Arminu barajı takip etti.
Kuri, Kalavasos, Lefkara, Dipotamos, Yermoseya, Arminu, Polemidya ve Ahna barajlarının toplam su kapasitesinin 189.4 milyon küp olduğunu ve şu anda doluluk oranının yüzde 41.8 kaydedildiğini yazan gazete, Baf bölgesindeki barajların doluluk oranının şu anda yüzde 54.8; Hrisohu bölgesi (Evretu, Argaka, Pomos, ve Ay.Marina) barajlarının ise yüzde 48.9 olduğunu belirtti.
 
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