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Güney Kıbrıs'ta özel sektör çalışanlarının sayımı yapılacak

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Rum Çalışma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta özel sektörde çalışanların sayısını ve hangi işlerde çalıştıklarının belirlenmesi amacıyla sayım gerçekleştirecek.

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Güney Kıbrıs'ta özel sektör çalışanlarının sayımı yapılacak
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Fileleftheros gazetesi, Rum Çalışma Bakanlığı’nın 2024 yılının ilk yarısındaki süre zarfında sayım işlemini gerçekleştirmeyi ve böylece çalışma alanına yönelik daha iyi politikalar üretmeyi amaçladığını aktardı.
Gazete, özle sektör çalışanlarının, Yunanistan tarafından Güney Kıbrıs’a verilen “Ergani” sistemine kayıt edileceklerini belirterek, söz konusu sistem sayesinde hükümetin, çalışanların isimleri, uyrukları, çalışma saatleri, toplu sözleşmeye dahil olup olmadıkları gibi bilgilere eş zamanlı ulaşabileceğini vurguladı.
 
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