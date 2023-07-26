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Güney Kıbrıs'ta elektrik ihtiyacı Bin 243 MW’a ulaştı

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Güney Kıbrıs'ta elektrik ihtiyacı Bin 243 MW’a ulaştı
Güney Kıbrıs’ta elektrik ihtiyacı 24 Temmuz pazartesi günü, son yılların en yüksek değeri olan Bin 243 Megawat’a ulaştı.
Fileleftheros’un, Rum elektrik enerjisi iletim sistemi otoritesi (DSMK) verilerine dayandırdığı habere göre pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren elektrik enerjisi talebi Bin 243 MW’a dayandı, zaman zaman da Bin 246 MW’a yükseldi. İhtiyacın önümüzdeki günlerde Bin 240 MW seviyesinde olacağı öngörülüyor.
 
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