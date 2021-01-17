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Güney Kıbrıs'ta aşılanan sayısı 10 bini geçti

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Güney Kıbrıs'ta aşılanan sayısı 10 bini geçti
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Güney Kıbrıs’ta Korona salgını çerçevesinde aşılananların sayısının dün itibariyle 10 bini geçtiği, ülkeye girişlerde talep edilenler konusunda belirlenen kategorilerde yer alan ülkelerde ise bazı değişikliklere gidildiği bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona salgını karşısında başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde düne kadar 10 bin 226 kişinin aşılandığını yazdılar.
Gazete, pazartesi günü 3 bin 466 kişinin daha aşılanması için randevu sisteminin açıldığını belirtirken, ikinci doz aşılamalara ise bugün başlanacağını aktardı.
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a yurt dışından gelişlerde talep edilen ve uygulanan kriterleri belirleyen kategorilerde yer alan ülkelerde değişikliğe gidildiğini yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’a gelirken negatif PCR testi sunulması ve/veya karantina gerekmeyen A kategorisinde Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan olmak üzere sadece dört ülke kalırken, B grubunda bulunan Sırbistan, İsveç, Letonya, Litvanya, Estonya gibi birçok ülke, riskli ülkeler sınıfı olan C kategorisine alındı.
202 VAKA 
Gazete bir diğer haberinde ise, dün 70 yaşındaki bir kişinin daha Korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini ve 8 bin 14 test sonucunda 202 yeni vakaya rastlandığını yazdı.
Habere göre bu vakalardan 52’si temaslı takibi sonucunda tespit edildi.
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