Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı

Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında emlak piyasasında gerçekleşen alım-satımlarda rekor kırıldığı belirtildi.

2023 yılında Güney Kıbrıs’ta toplam değeri 5 milyar 600 milyon Euro’yu bulan 25 bin 400 taşınmaz mal alım-satımı yapıldığını yazan Alithia gazetesi, yükseliş eğiliminin konut alışverişlerinden kaynaklandığını ve bunun sektördeki alışverişlerin toplam değerinin yüzde 61’ini teşkil ettiğini belirtti.

Haberde Limasol bölgesinin yüzde 41 oranıyla toplam satışlarda başı çektiği kaydedildi.

