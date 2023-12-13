Güney Kıbrıs-Irak işbirliği için ilk adım

Irak Cumhurbaşkanı Rashid, Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde ekonomi ve yatırımlar gibi ikili ilişkilerin genişletilmesi görüşüldü

Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid, Güney Kıbrıs’ı önceki gün ilk kez ziyaret etti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de bunu tarihi olarak nitelendirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Rashid ise açıklamasında, ziyaretin iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerdeki yeni dönemin daha da pekiştirilmesi için “temel taşını” teşkil edebileceğini söyledi.

İki ülkenin başkanının Güney Kıbrıs ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemden söz ettiğini yazan Fileleftheros gazetesinin “İşbirliği İnşa Etmeyi Umuyorlar” başlıklı haberine göre, Hristodulidis, bunun Irak Cumhurbaşkanının Güney Kıbrıs’a yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu ve bu ziyaretin özel bir sembolik ve temel anlam taşıdığını çünkü bunun işbirliklerini bölgesel ve uluslararası düzeyde geliştirmek aynı zamanda ikili ilişkilerinin sıkılaşmasına ilişkin ortak iradelerinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, Irak Cumhurbaşkanına hitaben yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’a gerçekleştirdiğiniz ziyaret iki ülke ilişkilerinde önemli bir başlık açıyor” ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanının Hristodulidis’le görüşmesinde Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildiği, Hristodulidis’in de Irak’a Kıbrıs sorunuyla ilgili değişmez ilkeli tutumu için teşekkür ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in görüşmede Rum kesiminin, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ilişkin desteğini yinelediğini de aktardı.

Yapılan görüşmelerde ekonomi ve yatırımlar gibi ikili ilişkilerin genişletilmesi perspektiflerinin ele alındığını da kaydeden gazete, Hrsitodulidis’in yeni yılın başlarında iki ülkenin çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşması imzalayacak pozisyonda olmasını umduğunu dile getirdiğini belirtti.

Hristodulidis ile Rashid’in, özellikle çalıntı eserlerin ülkesine iadesi için, eğitim ve kültür konularındaki iş birliğinin ileriye götürülmesi için ortak zemin bulunduğu konusunda hem fikir oldukları da kaydedildi.

Hristodulidis konuşmasında bu tarihi ziyaretin, ülkeleri ve vatandaşları arasında yakın iş birliği bağları inşa edilmesi için bir başlangıç teşkil etmesini umduğunu da vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid ise tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, ziyaretin iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerdeki yeni dönemin daha da pekiştirilmesi için “temel taşını” teşkil edebileceğini ifade ederken, Irak’ın Güney Kıbrıs’la ekonomi, ticaret, kültür gibi alanlardaki ilişkilerini genişletmeyi arzu ettiğini ve iki ülke arasında çok büyük fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Filistin halkına yönelik katliamlara devam edilmesini de kınayan Rashid, düşmanlıkların sona ermesi için uluslararası topluma harekete geçmesi tavsiyesinde de bulundu.

Öte yandan Hristodulidis görüşmeleri sırasında Rashid’i Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamasına ilişkin değişmez taahhüdü konusunda bilgilendirdiğini de söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Irak’ın, uluslararası hukukun savunulması aynı zamanda devletlerin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine saygı duyulmasına büyük önem verdiğini de savundu.

Hristodulidis, Irak’ın İslam Konferansı Örgütü içerisindeki tutumu dahil olmak üzere, Kıbrıs sorunuyla ilgili değişmez ilkeli tutumundan ötürü kamuoyu önünde teşekkür etmek istediğini de belirtti.

Konuşmasında Rum Yönetiminin Irak’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam desteğini de yineleyen Hristodulidis, nereden gelirse gelsin bu temel ilkelerin sürekli ihlal edilmesinin yalnızca uluslararası hukukun ihlal edilmesini teşkil etmediğini aynı zamanda bölgesel istikrarsızlığa neden olduğunu da sözlerine ekledi.

