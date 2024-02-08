Güney Kıbrıs “Great Sea Interconnector” projesine 100 milyon Euro’yla katılıyor

Güney Kıbrıs, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında kabloyla elektrik enerji hattı döşenmesi projesi olan, eski adıyla “EuroAsia Interconnector”, yeni adıyla ise “Great Sea Interconnector” projesine 100 milyon Euro’luk katkıyla müdahil olacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı toplantıda, projeye ilişkin teklifteki bazı noktaların son kontrolünün yapılmasının ardından nihai yatırım kararını vermeleri için Maliye ve Enerji Bakanlarını görevlendirdiğini yazdı.

Gazete, “Kıbrıs 100 Milyon Euro’yla Katılıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Papanastasiu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, eski adıyla EuroAsia Interconnector, yeni adıyla ise Great Sea Interconnector projesinin öz sermayesine 100 milyon Euro’ya ulaşabilecek bir katkıyla katılım niyeti kesinleşmiştir” şeklinde konuştu.

Papanastasiu, projenin sürdürülebilirliğine ilişkin bazı raporların güncellenmesi gerektiğini belirterek ilgili taraflarla ortaklaşa çalışma yapılacağını vurguladı.

Diğer bazı çalışmaların da tamamlanması ve bu çalışmaların sonuçlarının olumlu olması halinde nihai yatırım kararının bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacağını da ifade eden Papanastasiu, projenin 1 milyar 99 milyon Euro maliyeti olacağını aktardı.

Papanastasiu, proje çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Girit arasında 879 kilometrelik ve Güney Kıbrıs ile İsrail arasına ise 350 kilometrelik kablo döşeneceğini belirterek projenin AB’den 657 milyon Euro’luk finansman alacağını da vurguladı.

